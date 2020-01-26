Denizli'de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesinde meydana geldi. Rıfat Üzümlü idaresindeki 16 V 7274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı çocuklar 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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