Denizli'de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı - Son Dakika

Denizli'de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı
6 saat önce
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesinde meydana geldi. Rıfat Üzümlü idaresindeki 16 V 7274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı çocuklar 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika Elazığ'daki depremzedelere iki koyununu gönderdi Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak