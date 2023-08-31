Denizli'de Otomobil Şarampole Uçtu: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Denizli'de Otomobil Şarampole Uçtu: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Otomobil Şarampole Uçtu: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 31.08.2023 10:43

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan baba ve oğul hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan baba ve oğul hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşağıdere Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Nurullah Özkan idaresindeki 64 AH 478 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede sürücü Nurullah Özkan ile babası Halil İbrahim Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatlarını kaybeden baba ve oğulun cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tragger, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Otomobil Şarampole Uçtu: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Son Dakika: Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum: Uyguladığımız politikaların etkilerini görmeye başladık
10:40 7 yıllık evli Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden kızlarıyla ilk aile pozu geldi
10:13 İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi
10:12 Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü
09:40 Galatasaray'da Berkan Kutlu, İstanbul'u terk etti! Yeni rotası İtalya
09:29 Ekonomist Korhan Berzeg'ten ses yok! 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina'nın tasması inceleniyor
09:22 Johannesburg'daki Yangında 52 Kişi Hayatını Kaybetti
09:16 Galatasaray, Sacha Boey için gelen 24 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti! Sebebi çok açık
09:10 Simge, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 4,5 metrelik özel tasarım elbise giydi
09:01 İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskeli soygun girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 10:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Şarampole Uçtu: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement