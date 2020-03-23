Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Hatay yönetimindeki 20 K 7608 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tayfun Hatay ile araçta bulunan Ahmet Aktar (32) ve Ali Geyik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ahmet Aktar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tayfun Hatay ve Ali Geyik'in tedavilerinin ise sürdürüldüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Buldan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:46 Kaynak: DHA

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