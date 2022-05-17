Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu

17.05.2022 11:04

Denizli'de otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu aracın ön tarafı paramparça oldu. Feci kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocukları da yaralı olarak kurtuldu.

Denizli'de yaşanan kaza sonucu anne ve babanın öldüğü kaza yakınlarını yasa boğdu. Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hüseyin Erten idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı.

TIRIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de tıra arkadan çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu

ANNE VE BABA ÖLDÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

Olay yerine giden sağlık görevlileri baba Hüseyin Erten ve yolcu konumundaki 25 yaşındaki anne Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Denizli'de tıra arkadan çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu

Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan olay da tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Denizli'de tıra arkadan çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu
Denizli'de tıra arkadan çarpan otomobilde anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu
Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu
Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu
Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu
Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu
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Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada Son dakika haber: Kavşakta iki aracın çarpışma anı kamerada

Otomobil, Tragger, Denizli, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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