Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

Denizli'de yaşanan kaza sonucu anne ve babanın öldüğü kaza yakınlarını yasa boğdu. Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hüseyin Erten idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı.

TIRIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABA ÖLDÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

Olay yerine giden sağlık görevlileri baba Hüseyin Erten ve yolcu konumundaki 25 yaşındaki anne Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan olay da tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.