Denizli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve iki oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile eşi Ahmet, çocukları Volkan ve Yüksel Ata Yıldırım, ağaca çarpan otomobilde sıkıştı.

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