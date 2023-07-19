Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü

19.07.2023 10:04

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı ve bir fabrikanın bahçesine düştü. Kazada otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, uçırımdan yuvarlanıp bir fabrikanın bahçesine düştü. Metal yığınına dönen otomobilin sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki 20 RK 609 plakalı otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesine düşen otomobil, ters vaziyette durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemenin ardında cansız bedenler morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Bayern Münih, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti
10:55 Böyle dostluk olmaz olsun! Bayern Münih dinlenip dinlenip gol attı, skor ağızları açık bıraktı
10:55 Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı
10:51 Gigi Hadid uyuşturucu nedeniyle tutuklandı
10:33 Vatandaşın verdiği o komut, yıkımı yapılan binayı yerle bir etti! O anlar kamerada
10:30 Yıkımı yapılan binanın yanından geçen vatandaş "İn aşağı" diye bağırdı! Bina yerle bir oldu
10:30 ABD'ye gideceği düşünülen Taylan Antalyalı'nın sonraki durağı Adana! İmzayı atmaya çok yakın
10:26 ABD'ye gitmesi beklenen Taylan Antalyalı, rotayı Adana'ya kırdı! İmza an meselesi
10:27 Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve
10:22 Piyasaların ateşi düşmüyor! Dolar, euro ve gram altın rekor seviyelerde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 11:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement