Denizli'de Otomobil Yaklaşık 150 Metre Sürüklenip Takla Attı
48 dakika önce
Denizli'de otomobil yaklaşık 150 metre sürüklenip takla attı Otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadıDENİZLİ - Denizli'de yağışın etkisiyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak yan yatan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra takla attı.
Denizli
'de otomobil yaklaşık 150 metre sürüklenip takla attı
Otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı
DENİZLİ - Denizli'de yağışın etkisiyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak yan yatan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra takla attı. Otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, Pamukkale
ilçesi Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Selim
A. yönetimindeki 06 PRF 46 plakalı otomobil yağmur nedeniyle ıslak olan yolda savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatarak yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü Selim A., takla atan otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazayı yara almadan atlatan Selim A., aracın düzeltilip çekiciye yüklenmesine de yardım etti, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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