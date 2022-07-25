Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

25.07.2022 15:54
Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çorap içerisine saklanmış 511 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çorap içerisine saklanmış 511 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada aracın koltuk kısmının altında çorap içerisinde 511 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ve B.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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