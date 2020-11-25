Denizli'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika

Öte yandan hayatını kaybeden Girgin'e 22 Kasım'da, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanmış, o anlara ilişkin görüntüler kameralara yansımıştı.

Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Mehmetçik Mahallesi'nde dün gece park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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