Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobilin Ağaca Çarpması

Denizli'de Otomobilin Ağaca Çarpması

17 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybede sürücü, toprağa verildi.

Denizli'de Otomobilin Ağaca Çarpması, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybede sürücü, toprağa verildi.

İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda dün akşam kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan 20 GG 378 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Demirel'in (30) cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Bağbaşı Merkez Camisine getirildi.

Emre Demirel'in cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından Bağbaşı Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Demirel'in apart işletmeciliği yaptığı öğrenildi.

Öte yandın kazada yaralanan Mehmet Kaplan tedavinin ardından taburcu edilirken Aydın Işık ve Emre Gökçe'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olay

Emre Demirel yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, alev alan araçtaki sürücü hayatını kaybederken 3 kişi yaralı olarak itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:25 Kaynak: AA

İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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