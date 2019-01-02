Denizli'de Otomobilin Ağaca Çarpması

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybede sürücü, toprağa verildi. İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda dün akşam kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan 20 GG 378 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Demirel'in (30) cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Bağbaşı Merkez
Camisine getirildi.
Emre Demirel'in cenazesi, öğleyin kılınan namazın ardından Bağbaşı Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Demirel'in apart işletmeciliği yaptığı öğrenildi.
Öte yandın kazada yaralanan Mehmet Kaplan
tedavinin ardından taburcu edilirken Aydın
Işık ve Emre Gökçe
'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Olay
Emre Demirel yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, alev alan araçtaki sürücü hayatını kaybederken 3 kişi yaralı olarak itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı.