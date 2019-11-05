Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'den Acıpayam istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 20 YE 080 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakal'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Acıpayam, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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