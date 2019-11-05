Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'den Acıpayam istikametine giden Yusuf E. (27) yönetimindeki 20 YE 080 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarptı.

Ters şeride geçen Yusuf E, olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çakal'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirledikleri otomobilin sürücüsü Yusuf E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yusuf E. ise polis merkezine teslim oldu. Zanlının ifadesinde, bisikletliye çarptığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çarpma anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, Yusuf E'nin kullandığı otomobilin bisikletli Mehmet Çakal'a çarpma anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüde, otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra ters şeride geçerek kaza yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Denizli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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