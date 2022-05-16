Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika
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Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

16.05.2022 23:42
Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 AHS 903 plakalı otomobil, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde, bisikletiyle seyreden Batuhan Dereli'ye (16) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü Dereli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Dereli'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Bisikletin ikiye bölündüğü kaza, bir araç kamerasınca kaydedildi.

Motosikletli kurye İbrahim Özlen, önünde meydana gelen kazaya şahit olduğu belirterek, kazanın acı verici olduğunu ve her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi.???????

Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü
Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

YORUMLAR
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Pamukkale, Otomobil, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü - Son Dakika


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