Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü İ.Ş'nin yapılan teste 0,19 promil alkollü olduğunu belirlendi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilaloğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Savrulan otomobil az ileride kaldırımda bekleyen 3 kişiye daha çarptıktan sonra, sürücü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ş idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, iki gün önce Yunusemre Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilaloğlu'na çarptı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Hatice Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede iki sonra yaşamını yitirdi.

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