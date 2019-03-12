Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Denizli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, alt geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, alt geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Kadir Özen'in kullandığı 20 GC 451 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı istasyon alt kavşağında, yayaya kapalı alandan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cesedi, kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Özen, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel
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