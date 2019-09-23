Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Ahmet Faik Yükseltürk'ün kullandığı 20 AYN 34 plakalı otomobil, yaya Ahmet Şahin'e çarptı.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü Yükseltürk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Merkezefendi, Ahmet Şahin, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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