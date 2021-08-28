Otomobilin iki yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesinde 25 Ağustos Çarşamba günü A.C'nin kullandığı 20 ACG 394 plakalı otomobil, sokakta yürüyen Ramazan Ozan (38) ve arkadaşı Erol Ekşi'ye (32) arkadan çarptı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde yolda yürüyen iki kişinin bir otomobilin çarpması sonucu yaralandığı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil