Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı

15 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Bayramyeri'nden Çamlık yönüne giden İsmail D. (24) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Altıntop Mahallesi'nden Değirmenönü Mahallesi yönüne giden polis memuru Mestami Burak B'nin kullandığı 20 A 7245 plakalı ekip otosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrilirken, kazada araçların sürücüleri ile polis memuru Nevzat P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saltak Caddesinde ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Merkezefendi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polislerin çalışma şartlarında iyileştirme yapıldı! Evlilik yıl dönümünde izin kullanacaklar
Alkollü kişiye müdahale etmek isteyen polis, göğsünden bıçaklandı Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]