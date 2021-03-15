Denizli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Nur Aslan yönetimindeki 03 FD 151 plakalı otomobil Menteş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kazada sürücü Aslan'ın yanı sıra yanındaki Osman Özgen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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