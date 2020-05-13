Denizli'de otomobilin takla attığı kazada sürücü ile bagajdaki kuzu yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile bagajda bulunan kuzu yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bilal Tokdemir yönetimindeki 20 LF 060 otomobil, Alaattin Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü Tokdemir ile aracın bagajında bulunan kuzu yaralandı.
Tokdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sol ayağı kırılan kuzusu ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince su içirilip veteriner ekibine teslim edildi.