Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün akşam bir trafik polisinin otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının, güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Denizli'de otomobilin trafik polisine çarpması güvenlik kamerasında, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde dün akşam bir trafik polisinin otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının, güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Denizli- Antalya kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki Tavas Makası mevkisinde meydana gelen kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, bir kamyonetin evrakını kontrol eden Erkan Temel'in, Antalya yönüne giden bir otomobilin çarpması sonucu mesai arkadaşının yanına düşmesi yer alıyor.

Bu arada, kazada ağır yaralanan polis memuru Temel'in tedavisinin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik ekibi, dün akşam, Tavas Makası mevkisinde, trafik işaretlerini yerleştirerek, uygulama başlatmıştı.

Polis memurlarından Erkan Temel, bir kamyonetin evrakını kontrol ettiği sırada, O.Y'nin kullandığı 20 U 0353 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, O.Y, gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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