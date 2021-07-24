DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 5 YARALI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, otomobille çarpışan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Denizler- Baklan Kavşağı'nda meydana geldi. Çivril istikametinden Denizli yönüne giden A.O.K. yönetimindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, kontrolsüz kavşakta A.D.'nin kullandığı 20 NE 795 otomobille çarpıştı. Midibüs çarpmanın şiddetiyle refüje devrildi. Kazada midibüste bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar gören otomobil ise çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.