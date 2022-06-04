DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

04.06.2022 02:13
DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobille çekicinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Aytuğ Arcan yönetimindeki 20 AEU 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek çekici Mevlüt Özdemir'in kullandığı 20 YC 389 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Kazımcan Dedeoğlu'nun  hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Dedeoğlu'nun cenazesini çıkardı. Dedeoğlu'nun cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Aytuğ Arcan ve Mevlüt Özdemir'i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı Otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZLİ'DE OTOMOBİLLE ÇEKİCİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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