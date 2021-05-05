Denizli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

Çevredekilerin, yaralılara yardımcı olmak için olay yerine gelmesi ve ekiplerin kazaya müdahalesi de kayıtlara yansıyor.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu