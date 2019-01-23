Denizli'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
57 dakika önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet Ali Y. idaresindeki 20 EY 066 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes
Bulvarı'nda, Iraklı Ahmed Ajeel Abdulghani'nin (39) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan Abdulghani ağır yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulghani, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Berberlik yaparak geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Abdulghani'nin yaklaşık bir yıl önce kente geldiği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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