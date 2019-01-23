Son Dakika Haberleri: Denizli'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Denizli'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

57 dakika önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.


Mehmet Ali Y. idaresindeki 20 EY 066 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, Iraklı Ahmed Ajeel Abdulghani'nin (39) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.


Yola savrulan Abdulghani ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulghani, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berberlik yaparak geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Abdulghani'nin yaklaşık bir yıl önce kente geldiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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