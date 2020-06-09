Denizli'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de otomobille polis aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille polis aracının çarpışması sonucu ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille polis aracının çarpışması sonucu ikisi polis 5 kişi yaralandı.

Sadıkoğlu Kavşağı yönüne giden polis memuru Emre Kuyucu'nun kullandığı 20 A 5444 plakalı ekip otosu, 1010 sokakta Murat Denizoğlu yönetimindeki 35 BAZ 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Ekip otosunun daha sonra kaldırıma çarparak durabildiği kazada, araçların sürücüleri ile polis memuru Bilal Ceylan ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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