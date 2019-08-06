Son Dakika Haberleri: Denizli'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü
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Denizli'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü

23 dakika önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmail A. yönetimindeki 15 AB 220 plakalı süt kamyonu, Kalınkoz mevkisinde, karşı yönden gelen Aziz Kapan (26) idaresindeki 07 VFH 95 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Kapan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aziz Kapan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Süt kamyonunun sürücüsü İsmail A. ise gözaltına alındı.
Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:48 Kaynak: AA
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