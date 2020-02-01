Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kapalı otoparkta çıkan yangında iki araç büyük çaplı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparkın zemin katındaki 20 FE 189 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle, otopark çalışanları binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekibi yangını söndürürken, alevlerin sıçradığı bir başka araç da kullanılamaz hale geldi.