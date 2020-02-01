Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kapalı otoparkta çıkan yangında iki araç büyük çaplı hasar gördü.

Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kapalı otoparkta çıkan yangında iki araç büyük çaplı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Topraklık Mahallesi'ndeki kapalı otoparkın zemin katındaki 20 FE 189 plakalı otomobil, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle, otopark çalışanları binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekibi yangını söndürürken, alevlerin sıçradığı bir başka araç da kullanılamaz hale geldi.

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı
Yerli otomobili bir de böyle görün Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 23:31:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de otoparkta çıkan yangında iki araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]