Denizli'de özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

Denizli'de görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi anlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Denzli Polis Evi'nde gerçekleşen eğitimde konuşan Özel Güvenlik Şube Müdürü Tolga Adagülü, kent merkezinde 17 birimde toplam 507 özel güvenlik görevlisine eğitimler verileceğini söyledi.

Pamukkale'de 219, Merkezefendi'de 178 ve Çardak Havalimanı'ndaki 110 özel güvenlik görevlisiyle birlikte şehri daha güvenli hale getirmek için proje kapsamına dahil edildiğini belirten Adagülü, "Bunun için özel güvenlik görevlileriyle birimlerimizdeki görevli personelimizin genel kolluk özel güvenlik iş birliği ve entegrasyon projesi Whatsapp KAAN uygulamasına 2 Mart 2020 tarihinde başlanılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Verilen hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olmasının büyük önem arz ettiğini belirten Adagülü, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde kamu güvenliğinin hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede sahada kolluk kuvvetleriyle iş birliği, koordinasyonu, veri akışını hızlıca yapacağız. Can ve mal kayıplarını önlemeye çalışacağız. Dolayısıyla da suç sayılarını düşürmeyi amaçlıyoruz. Güvenlik hizmetlerini amacına uygun, etkin, verimli ve denetlenebilir bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz."

Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yakup Usta ile Adnan Çetiner, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Birgeoğlu ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Adagülü tarafından sunum gerçekleştirildi.