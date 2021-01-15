Pansiyona yerleştirilen evsiz, ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belediyenin evsiz olduğu için pansiyona yerleştirdiği kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, evsiz olduğu için sokakta yaşamak zorunda kalan Mustafa Sağ (53), Büyükşehir Belediyesi tarafından Pelitbağ Mahallesi'nde bir pansiyona yerleştirildi.

Sağ'ın pansiyon görevlisi tarafından sabah saatlerinde odasında hareketsiz bulunması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Sağ'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, sokakta yaşayan ve işsiz olan Sağ'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.