Üye Girişi
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti - Son Dakika

Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti

16.01.2022 21:26

Denizli'de parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği belirtilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darbettiği belirtilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Pamukkale Üniversitesi Hastanesine parfüm satmak için gelen U.K. (35), asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam (29) ile Begüm Yağmur Bakkalcı'nın (25) odasına girdi.

U.K. ile, odayı terk etmesini isteyen doktorlar arasında tartışma yaşandı. Doktorlardan Sağlam'ı darbettiği belirtilen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı.

"Beyaz Kod" verilen olayda polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alarak Kınık Polis Karakolu'na götürdü.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli U.K'nin, ifadesinde, hastaneye bir hasta yakınına ait refakatçi kartını kullanarak girdiğini ve parfüm satışı için 2. kata çıktığını, parfüm satmasına karşı çıkan doktorlarla tartışma yaşadığını söylediği öğrenildi.

"Serbest kaldığını duyunca şok oldum"

Sağ kolundan yaralanan doktor Sağlam, AA muhabirine, zanlının serbest bırakılmasına itiraz edeceğini söyledi.

Şüpheliden üç kez dışarı çıkmasını rica ettiğini belirten Sağlam, "Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Kapıyı üzerimize kilitledi. Güvenliği aramamızı engelledi. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça 'Seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Serbest kaldığını duyunca şok oldum." ifadelerini kullandı.

Doktorun annesi Rabia Sağlam ise oğlunun yaşadığı durum karşısında üzüntü duyduğunu söyledi.

Doktor Sağlam'a kolundaki darp izi için 3 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti
Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti

YORUMLAR
500

Pamukkale Üniversitesi, Osman Gazi, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti - Son Dakika


Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum         
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var         
22:54
Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
22:07
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu         
20:34
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40

Son Dakika Haberleri
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:32 Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 22:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Parfüm pazarlayan kişi satış için girdiği hastanedeki doktoru darbetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement