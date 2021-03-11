Park halindeki minibüse çarpan panelvandaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüse çarpan panelvanda bulunan 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Denizli istikametine giden İbrahim Serkan K. yönetimindeki 35 AKP 146 plakalı panelvan, Güzelköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 20 M 0728 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü İbrahim Serkan K. ile panelvanda yolcu olarak bulunan Salih Akman sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Salih Akman'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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