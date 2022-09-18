Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye müebbet hapis talebi

18.09.2022 18:12
Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye müebbet hapis talebi

Denizli'de park halindeki otomobilde arkadaşı Emre Coşgun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan O.Ş. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Denizli'de park halindeki otomobilde arkadaşı Emre Coşgun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan O.Ş. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının tamamladığı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, zanlının ifadelerinde çelişkiler olduğu belirtildi.

İfadesinde maktul Emre Coşgun'un kendisine sarkıntılık yaptığını öne süren zanlı, bu nedenle aralarında kavga çıktığını, kendini savunmak için savurduğu bıçağın maktule denk geldiğini, öldürmek maksadıyla hareket etmediğini iddia etti.

İddianamede, şüphelinin yakalandığı anda ve sonrasında beyanlarındaki çelişkilere işaret edilerek, "Şüphelinin maktulü herhangi bir haksız tahrik eylemi olmadan bıçaklamak suretiyle öldürdüğü anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede O.Ş'nin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olay

Emre Coşgun, 12 Mart 2022'de Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'taki boş arazide park halinde bulunan 20 EC 261 plakalı otomobilde bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Coşgun kurtarılamamış, yanında bulunan O.Ş. gözaltına alınmıştı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti başkasının işlediğini öne sürmüş ancak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki arkadaşın otomobilde yalnız olduklarını tespit etmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de arkadaşını öldürdüğü öne sürülen şüpheliye müebbet hapis talebi - Son Dakika

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