Denizli'de park halindeki otomobile yaslandığı gerekçesiyle darbedilen kişi öldü - Son Dakika

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çağ, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bağbaşı Mahallesi'nde sokakta yürürken park halindeki bir otomobile yaslanan Ramazan Çağ (51), otomobilin sahibi T.K. (39) ile tartıştı.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobile yaslandığı için tartıştığı araç sahibi tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana