Son dakika haberi... Park halinde iken yanan minibüsü itfaiye söndürdü - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeyken minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü
Eskihisar Mahallesinde yol kenarında park halinde bulunan Berna İ'ye ait 20 ZV 498 plakalı
minibüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekİpleri sevk edildi.
Alevlerin sardığı minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sahibinin kurbanlık almaya geldiği öğrenilen araç kullanılamaz durumda kaldı.
Alevlere teslim olan aracın yanma anı kameralarca kaydedildi.
Kaynak: AA
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