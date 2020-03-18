Denizli'de park kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de park kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de park kavgası: 1 yaralı

6 saat önce

Pamukkale ilçesinde, park meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Denizli'de park kavgası: 1 yaralı, System.String[]

Pamukkale ilçesinde, park meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı.

İddialara göre, Özgür Özdağ adlı sürücü, 20 DB 634 plakalı aracını Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne park etmek istedi.

Bu esnada arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araçtaki 3 kişi ile Özdağ arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Özdağ, kavgaya dönüşen tartışma sonrası 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaralanan Özdağ, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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