Denizli'de park kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Pamukkale ilçesinde, park meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı.

İddialara göre, Özgür Özdağ adlı sürücü, 20 DB 634 plakalı aracını Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin önüne park etmek istedi.

Bu esnada arkadan gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araçtaki 3 kişi ile Özdağ arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Özdağ, kavgaya dönüşen tartışma sonrası 3 kişi tarafından darbedildi.

Yaralanan Özdağ, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.