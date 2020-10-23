Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı

23.10.2020 19:03

Denizli'de araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı, üç kişi gözaltına alındı.

Denizli'de araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı, üç kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460 Sokak'ta bekçi Ramazan U. ile Burak G. ve iki arkadaşı arasında park yeri konusunda tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre, Burak G'nin pompalı tüfek doğrultması üzerine Ramazan U, tabancasını çıkardı. Olayda Burak G, sağ kolundan tabancayla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili Ramazan U. ve iki kişi gözaltına alındı.

Ramazan U'nin ifadesinde, park yeri nedeniyle tartıştığı kişinin kendisine pompalı tüfekle ateş etmek istediği sırada uyarı amaçlı havaya ateş açtığını, durmaması üzerine kendisini koruma amaçlı ateş etmek zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı
Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı
Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı
Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı

Pompalı Tüfek, Ramazan, Denizli, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park yeri kavgasında 1 kişi tabancayla yaralandı - Son Dakika

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