Son Dakika Haberleri: Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Denizli'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.


Olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki Atalar Parkı'nda meydana geldi. Görgü tanıkların iddialarına göre, parkta aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.K. isimli şahıs iddialara göre, yabancı uyruklu Samihollah Safari (20) isimli kişiyi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Safari'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından A.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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