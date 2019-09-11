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Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

27 dakika önce

Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralıDENİZLİ - Denizli'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki Atalar Parkı'nda meydana geldi.

Görgü tanıkların iddialarına göre, parkta aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.K., isimli şahıs iddialara göre, yabancı uyruklu Samihollah Safari isimli şahsı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Safari'yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından A.K., isimli şahsı polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Denizli'de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Pamukkale, Denizli, kavga, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:49 Kaynak: İHA
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