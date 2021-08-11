Denizli'de parkta çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ayağından yaralanan ve ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan O.O'nun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İki şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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