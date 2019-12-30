Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelirken, 4 kişi yaralandı.

Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.


Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı
Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor

Son Dakika Haberleri
18:26 "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor" - Son Dakika
18:25 Eşi tarafından uyurken öldürülen şahıs için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
18:25 Mısır'da yolcu treninde yangın - Son Dakika
18:25 Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı - Son Dakika
18:20 Güney Kıbrıs'ta domuz gribi alarmı - Son Dakika
17:43 Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Son Dakika
17:42 10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]