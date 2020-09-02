Denizli'de patlatmalı yol çalışması uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

Denizli'de patlatmalı yol çalışması uzun kuyruklar oluşturdu
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan patlatmalı yol çalışmalarından dolayı Tavas ilçe kavşağı trafiğe kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan patlatmalı yol çalışmalarından dolayı Tavas ilçe kavşağı trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yaklaşık yarım saatin sonunda rahat nefes aldı.
Denizli Karayolları 27. Şube Şefliği ekipleri tarafından Tavas makası olarak bilinen mevkide patlatmalı yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Tavas- Muğla, Denizli- Antalya, Acıpayam-Denizli karayolları yaklaşık olarak 30 dakika trafiğe kapatıldı. Patlatmalı olarak gerçekleştirilen çalışmada yol trafiğe jandarma ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında gerçkeleştirilen çalışmalarda 5-6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gerçekleştirilen patlatmalı yol çalışması sona ermesinin ardından yol trafiğe açıldı. - DENİZLİ
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