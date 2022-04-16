DENİZLİ'DE PATLAYICI MADDE İLE KAÇAK AVCILIK İDDİASI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Gökpınar Baraj Göleti'nde, bazı kişilerce kimyasal temizlik maddesiyle doldurdukları pet şişeleri ya da el yapımı bomba düzeneğini gölete atıp patladıktan sonra su yüzeyine çıkan balıkların toplandığı iddia edildi. Denizli Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (DENOLDER) Başkanı Serkan Akdere, bölgeden sık sık ihbar aldıklarını belirtirken, bu yöntemle balık avlayanlara tepki gösterdi.

Pamukkale ilçesindeki sulama amaçlı kullanılan ve çeşitli balık türlerine de ev sahipliği yapan Gökpınar Baraj Göleti'nde son günlerde patlayıcı maddelerle balık avlandığı ileri sürüldü. Özellikle akşam saatlerinde bölgeye gelen kişilerin hazırladıkları patlayıcıları gölete atıp patlattıktan sonra su yüzüne çıkan balıkları toplayarak kaçak avlandığı belirtildi. Bölgedeki amatör balıkçılar ise pas ve kireç sökücü, tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kimyasal temizlik maddeleri kullanılarak hazırlanan patlayıcı ya da el yapımı bomba hazırlanarak yapılan kaçak avcılığa tepki gösterdi. DENOLDER Başkanı Serkan Akdere gölde patlayıcı maddelerle kaçak avcılık yapıldığını dile getirip, Patlayıcı maddelerle balık avlıyorlar. Vatandaşlar yapılanın yanlış olduğunu anlatmasına rağmen şahıslar eyleme devam etmiş. Vicdanları yok. Patlayıcı ve ağ ile avcılık yasal değil. Üstelik buradaki balık türleri üreme dönemine girdi. Gölün sadece bu gününü değil geleceğini de yok ediyorlar. Biz gönüllüler bölgede sürekli kontrol yapıyoruz. Artık kaçak avcılar ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Yasal olarak yaptırım gücümüz yok. İlgili kurumlar tarafından denetim yapılmalı. Daha önce ağ ile botlarına aldıkları balıklarla kaçan avcılara tanık olduk. Geleceğimize, suyumuza hep birlikte sahip çıkalım ifadelerini kullandı.

'KAÇAK AVCILIK YAPANLAR DENETLENMELİ'

Gölde amatör olarak balık avlayan vatandaşlardan Selim Çırak bu yöntemle balık avlayanların ekosisteme zarar verdiğini belirterek, Stres atmak için gölete balık avlamaya geliyoruz. Elleriyle yaptıkları patlayıcı maddeleri gölete atıyorlar. Patladıktan sonra çıkan balıkları topluyorlar. Bu şekilde avlandıklarına birkaç kez şahit oldum. Ekosisteme de büyük zarar veriyorlar. Bu şekilde avlanılmamasını istiyoruz. Biz bu şekilde avlananları gördüğümüzde uyarıyoruz ancak bir faydası olmuyor. Yine gelip bu yöntemlerle avlanmaya devam ediyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu tür göletlerin denetlenmesi gerekiyor ve kaçak avcılık yapanlar denetlenmeli dedi.

'SU METRELERCE HAVAYA FIRLIYOR BALIKLAR DA SU YÜZEYİNE ÇIKIYOR'

Amatör balıkçılardan Hakan Heybetli ise bu kaçak bir şekilde patlayıcı madde kullanarak avlananları uyardıkları zaman kendilerine tepki gösterildiğini söyledi. Bu şekilde avlanmanın doğaya da zarar verdiğini dile getiren Heybetli sözlerini şöyle sürdürdü Ben haftada birkaç kez balık avlamak için gölete geliyorum. Genellikle akşam saatlerinde geliyorlar. Pet şişelerin içine kimyasal maddeleri koyup, gölete atıyorlar. Patlamanın ardından su metrelerce havaya fırlıyor balıklar da su yüzeyine çıkınca topluyorlar. Ben çok kez şahit oldum. Yanlarına gidip uyarıyoruz ancak bizi tehdit ediyorlar. Polise haber vereceğimizi söylediğimizde bölgeden uzaklaşıyorlar. Bu şekilde avcılık olmaz, doğaya da zarar veriyorlar. Hem gölü hem de balığı zehirliyorlar.