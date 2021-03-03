Denizli'nin Sarayköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, semt pazarında bulunan A.C'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan A.C'nin sahte kimlik kullandığı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Pazarcı gibi davranan kadının otomobilinde yapılan aramada stepnenin altına gizlenmiş poşette 500 gram esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de pazarcı gibi davranarak uyuşturucu sattığı öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika