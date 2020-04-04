Denizli'de pazaryerlerinde maske kuralı uygulanmaya başladı - Son Dakika

Denizli'de pazaryerlerinde maske kuralı uygulanmaya başladı

DENİZLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında maske takma zorunluluğu, pazaryerlerinde uygulanmaya başladı. Bazı esnaf ve vatandaşların kurala uymadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazaryerlerinde maske takma zorunluluğu Denizli'de de uygulanmaya başladı. Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan pazaryerinde de gereken önlemler alındı. Esnaflar 3 metre arayla tezgahlarını kurdu. Vatandaşlar ve esnaf, büyük ölçüde maske takma kuralına uydu. Müşteriler maske takıp, alışverişlerini yaptı. Esnaf da yüzlerine maske, ellerine eldiven takıp müşterilerin torbalarına sebze ve meyve yerleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı. Bazı esnaf ve vatandaşların ise maske takma kuralına uymadığı da görüldü. Maske takmadan satış yapan bir esnaf, yüzünde maske olunca müşterilerle rahat iletişim kuramadığını bu yüzden maskesini çıkardığını belirtti.

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