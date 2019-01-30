Denizli'de Pikap Devrildi: 1 Yaralı
36 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İsmail Aydın
idaresindeki 20 ZH 586 plakalı pikap, Acıpayam
Bulvarı'nda yol kenarındaki banket taşına çarparak yan devrildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:46 Kaynak: AA
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