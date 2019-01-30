Son Dakika Haberleri: Denizli'de Pikap Devrildi: 1 Yaralı

Denizli'de Pikap Devrildi: 1 Yaralı

36 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'de Pikap Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


İsmail Aydın idaresindeki 20 ZH 586 plakalı pikap, Acıpayam Bulvarı'nda yol kenarındaki banket taşına çarparak yan devrildi.


Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:46 Kaynak: AA

İsmail Aydın, Pamukkale, Denizli, Güncel
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