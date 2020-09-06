Denizli'de piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde piyasaya sahte avro ve dolar sürmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ndeki eğlence merkezlerinde sahta para kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda 1000 adet 100 dolarlık ve 400 adet 200 avroluk sahte banknot ele geçirildi.
Şüpheli M.D. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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