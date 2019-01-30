Denizli'de Plastik Kasa Fabrikası Alevlere Teslim Oldu
1 saat önce
- Denizli'de plastik kasa fabrikası alevlere teslim olduDENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.
- Denizli
'de plastik kasa fabrikası alevlere teslim oldu
DENİZLİ - Denizli'nin Çivril
ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında fabrikada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Menteş
Mahallesi Fevzi Çakmak
Caddesi'ndeki Kızılcasögüt Sanayi Sitesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, Asım Bulut'a ait plastik kasa üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Çivril İtfaiyesi'nin, yangına 12 araç ve 32 personelle müdahale ettiği bildirildi.
Yangın sırasında fabrikanın çatısı çökerken ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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