Son Dakika Haberleri: Denizli'de Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

Denizli'de Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Asım Bulut'a ait Menteş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 12 araç ile 32 personelin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Görüntü almak isteyen basın mensuplarını tehdit eden kişilere jandarma müdahalede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:06 Kaynak: AA

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