Son Dakika Haberleri: Denizli'de Polis Haftası Etkinlikleri

Denizli'de Polis Haftası Etkinlikleri

1 saat önce

Denizli'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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Denizli'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Mevlüt Demir, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene, Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve polisler katıldı.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Demir, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan ve 10 Nisan 1845 yılında kurularak 173 yıllık maziyi geride bırakan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşkilatımız adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü içerisinde desteğini milletimizden, yetkisini ise yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirme gayreti içerisindedir. Görevi uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünü gönülden kutlarım" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: İHA
Denizli, Polis, Polis Haftası, Güncel
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